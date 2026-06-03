El sector farmacéutico de Cochabamba expresó su preocupación por el creciente desabastecimiento de medicamentos debido a los bloqueos que afectan al país y advirtió que, de mantenerse la situación, podría declararse en emergencia durante los próximos días.

La coordinadora de Farmacia del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Cochabamba, Carla Torres, informó que actualmente existe un quiebre de stock en varios productos esenciales, especialmente aquellos de mayor demanda durante la temporada de bajas temperaturas.

“Estamos en alerta y en emergencia como sector porque vemos que hay un quiebre de stock. Antes teníamos disponibilidad de antigripales y antibióticos, pero en estos días hemos visto faltantes e incluso algunos antigripales ya no se encuentran”, señaló.

La profesional indicó que la situación resulta especialmente preocupante debido al incremento de cuadros virales que afectan a la población, principalmente a niños, en plena temporada invernal.

Torres explicó que las dificultades de abastecimiento también están generando incrementos en los costos, debido a la reducción de descuentos por parte de las distribuidoras y a las limitaciones para el transporte regular de medicamentos.

Asimismo, señaló que mayo fue un mes particularmente complicado para el sector. “El trabajo ha sido lento y preocupante. La situación económica está afectando directamente a la salud y a la población”, afirmó.

Según la representante, algunas importadoras están recurriendo al transporte aéreo para abastecer medicamentos; sin embargo, los volúmenes que llegan son insuficientes para cubrir la demanda del departamento.

La situación también afecta al sistema público de salud. Torres alertó de que varios medicamentos utilizados en unidades de terapia intensiva ya presentan problemas de abastecimiento, una situación que considera especialmente delicada debido a que se trata de fármacos que pueden ser determinantes para salvar vidas.

En el sector privado, la escasez alcanza a tratamientos especializados. De acuerdo con la profesional, existen dificultades para acceder a medicamentos oncológicos y anticoagulantes, productos que ya registraban problemas de disponibilidad desde semanas atrás y cuyos precios se han incrementado considerablemente.

“Los anticoagulantes vía oral no se encuentran con facilidad y los medicamentos oncológicos también están escaseando. En el sector público ya no hay varios de estos productos”, advirtió.

La alerta surge mientras Bolivia cumple 34 días de conflictos y bloqueos en distintas regiones del país. La interrupción de rutas ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, combustible, insumos médicos y medicamentos, además de millonarias pérdidas económicas en diversos sectores productivos.

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