Manuel Saavedra celebra un mes de gestión con una misa en la Quinta Municipal

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, cumple este miércoles un mes de gestión y lo conmemoró con una misa en el frontis de la Quinta Municipal, ubicada en el cuarto anillo.

Antes del inicio de la ceremonia, el burgomaestre señaló que el lugar “necesita mucha bendición” y que “de la mano de Dios todo se soluciona”, en referencia a las situaciones que se han registrado y descubierto desde que asumió el cargo.

La actividad forma parte de una jornada en la que también se prevé que el alcalde brinde un informe de evaluación sobre sus primeros 30 días de gestión.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, evitó realizar una evaluación directa del trabajo del Ejecutivo edil y señaló que será la ciudadanía quien valore los resultados.

“Creo que la ciudadanía será quien evalúe las acciones que se han venido realizando. Se ha visto que ha empezado un nuevo tiempo en Santa Cruz y se están viendo cambios”, manifestó.

Saavedra estuvo acompañado por su esposa, Roxana del Río, así como por concejales y funcionarios municipales que participaron de la misa realizada en el frontis de la Quinta Municipal.

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