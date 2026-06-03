Santa Cruz inicia jornada de limpieza y arborización por el Día del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició una jornada de limpieza, arborización y mantenimiento de espacios públicos en la plaza de Cañada del Carmen, en la zona sur de la ciudad.

El director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Añez, informó que las actividades fueron adelantadas debido al feriado nacional y se desarrollan de manera coordinada con distintas reparticiones municipales, autoridades distritales y estudiantes del colegio Ramón Darío Gutiérrez.

“Estamos aquí en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Nos estamos adelantando dos días, dado que el 5 es feriado nacional. Estamos realizando un trabajo integral junto a diferentes unidades del municipio para mejorar los espacios públicos y promover el cuidado del entorno”, señaló Añez.

La jornada incluyó la limpieza de áreas verdes, recolección de residuos, mantenimiento de parques infantiles y la plantación de árboles. Además, participaron estudiantes de la zona con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones.

Añez destacó que esta iniciativa no se limitará a una sola actividad, sino que se busca extenderla a los 15 distritos municipales mediante un cronograma de trabajo permanente.

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