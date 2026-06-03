Cochabamba suma un nuevo bloqueo en la avenida Petrolera y supera los 30 puntos de corte

Cochabamba amaneció este miércoles con un nuevo punto de bloqueo en la zona sur de la ciudad, mientras continúan los cortes de carreteras en distintas regiones del departamento, que ya superan la treintena y mantienen aisladas varias rutas estratégicas.

El nuevo bloqueo fue instalado en la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 5 y medio, cerca del ingreso al botadero de K’ara K’ara. La medida fue asumida por un grupo de movilizados que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, tras un cabildo realizado la noche del martes en ese sector.

Los manifestantes colocaron llantas y ramas sobre la vía y durante la madrugada realizaron una vigilia. La mañana de este miércoles, un reducido grupo de personas permanecía en el lugar impidiendo el paso normal de vehículos y obligando a conductores del transporte público, particular y pesado a buscar rutas alternas.

El corte de la avenida Petrolera afecta una de las principales vías de conexión entre la ciudad y los municipios del valle alto, generando congestionamiento vehicular y dificultades para el desplazamiento de pasajeros y mercancías.

Mientras tanto, los bloqueos carreteros continúan extendidos en la carretera nueva y antigua a Santa Cruz, y en las rutas al occidente y sur del país.

Puntos de bloqueo activos

Según el reporte vial actualizado, permanecen intransitables las rutas que atraviesan sectores como Perereta, Puente Chimoré, Ivirgarzama, Sacta, Puente Ichilo, Inca Cruce, Puente Copachuncho, El Churo, Retén Pirque, Llavini, Paracti, Cruce Vacas, Totora K’asa, Aya Loma, Villa Granado, Boquerón K’asa, Trópico de Cochabamba, Colomi, Cruce Punata, Kañacota, Cruce Tiraque, Sacambaya, Trapos, Epizana-Totora, Yutupampa, Independencia, Tarata-Anzaldo, Anzaldo-Thaya Paya y Santiváñez-Capinota.

A estos puntos se suma el bloqueo instalado en la rotonda de la avenida Villazón, en Sacaba, que continúa restringiendo la circulación hacia el oriente del país.

Por otro lado, la única vía reportada como transitable es el tramo Cochabamba–Quillacollo, donde el tránsito se mantiene parcialmente habilitado, mientras La Policía y el Ejército mantienen el resguardo del puente Parotani.

Con este nuevo bloqueo urbano en la avenida Petrolera, Cochabamba continúa siendo el departamento con la mayor cantidad de cortes de ruta del país, situación que agrava los problemas de abastecimiento, transporte y circulación en el decimoséptimo día de conflicto.

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