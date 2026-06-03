Sector lechero de Cochabamba se declara en quiebra tras más de un mes de bloqueos y anuncia movilizaciones

El prolongado conflicto que mantiene al país con alrededor de 100 puntos de bloqueo sumó un nuevo y dramático capítulo. El sector de los productores lecheros de Cochabamba se declaró oficialmente en quiebra tras 33 días de severas restricciones en las carreteras, una situación que mantiene asfixiada a la economía regional y que impide el normal desarrollo de las actividades productivas esenciales.

Ante la falta de soluciones que permitan restablecer la libre transitabilidad, los trabajadores del sector anunciaron marchas de protesta con el objetivo de visibilizar el estado de emergencia en el que se encuentran y exigir alternativas viables para frenar el colapso de sus unidades productivas.

Pérdida de producto y colapso de almacenamiento

El perjuicio diario para las familias lecheras ha sobrepasado su capacidad de resistencia. Debido a los cortes de ruta, la cadena de recolección y distribución se encuentra semiparalizada, provocando que miles de litros de leche se pierdan de forma irreversible en las granjas.

Marco Antonio Terán, representante de la Asociación de Productores Lecheros Independientes (APLI), describió las severas dificultades operativas que enfrentan cotidianamente:

"No simplemente estamos cansados, estamos en quiebra, hemos entrado en pérdidas... Hay producto que se echa a perder. Del 40% que no se llega a recoger, por lo menos el 20% se echa a perder por falta de transformación, por depósitos que no tenemos —tanques de depósito que puedan enfriar— y por la industria que no recoge".

Esta saturación obliga a los productores a intentar transformar o comercializar por su cuenta el alimento sobrante. Sin embargo, quienes no cuentan con las condiciones logísticas para hacerlo se ven empujados a rematar su producción "al precio que puedan" para no perder la totalidad de la inversión.

Desabastecimiento generalizado y movilización hacia la Brigada Parlamentaria

La crisis del sector lechero se cruza, además, con el drama de los avicultores y porcinocultores de la región. El factor común que golpea a todos los criadores de animales es el desabastecimiento de forraje e insumos alimenticios, los cuales no pueden ingresar a Cochabamba debido al cerco vial. Sin alimento para el ganado y sin opciones de envío para la leche procesada, la subsistencia de las granjas pende de un hilo.

Como medida de protesta, los lecheros independientes anunciaron una movilización para este miércoles partiendo desde la zona del viaducto con dirección a las sedes institucionales legislativas en Cochabamba, buscando comprometer a senadores y diputados en la gestión de una salida al conflicto.

"Lo que nosotros necesitamos es transitabilidad y trabajar. No esperar sentados a que se cansen [los bloqueadores]... Tienen que gestar la solución a este problema", enfatizó Terán al fijar un plazo de 48 horas para que las autoridades activen los mecanismos institucionales pertinentes —incluyendo el resguardo de las vías mediante la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— para devolver la normalidad a las rutas y proteger el empleo del aparato productivo cochabambino.

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