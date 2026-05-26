La tensión y los roces entre civiles y manifestantes van en aumento en las rutas del departamento. En las últimas horas, transeúntes que intentan circular por el camino hacia el municipio de Anzaldo denunciaron que los bloqueadores instalados en el sector de Pajchapata ejercen un constante hostigamiento contra las personas que transitan a pie por el lugar.

La situación quedó en evidencia tras la difusión de un video en redes sociales, grabado por una maestra que denunció haber sido amenazada por los movilizados simplemente por utilizar su teléfono móvil al pasar por el punto de conflicto.

"Estoy sacando evidencia para mi trabajo"

De acuerdo con el material audiovisual que circula en plataformas digitales, los bloqueadores le reclamaron de forma agresiva a la educadora por el uso de su dispositivo, advirtiéndole que podrían quitárselo si continuaba registrando imágenes.

Ante la intimidación, la profesora no dudó en confrontarlos para defender su derecho a transitar y documentar su situación:

"¿Qué tiene el celular? Estoy sacando evidencia para mi trabajo. Ah, sí, 'saquen', 'quiten'. Ahorita vamos a ver si quitan. No estoy diciendo nada a nadie. Estoy sacando fotos a mis colegas ¿o te estoy enfocando?", se escucha responder a la mujer de forma firme en el video.

Lejos de dar marcha atrás, la maestra decidió dirigir la cámara directamente hacia el grupo de manifestantes para dejar constancia del amedrentamiento. "Estoy filmando a mis colegas. Ahora sí les estoy filmando", agregó en la grabación, exponiendo el rostro de quienes la increpaban.

Este tipo de denuncias se han vuelto recurrentes entre los ciudadanos de Cochabamba, quienes se ven obligados a caminar largas distancias debido a las protestas y ahora enfrentan la susceptibilidad y las restricciones de los bloqueadores, quienes intentan impedir que se registre lo que sucede en las carreteras.

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