Colcapirhua acumula más de 300 toneladas de basura por bloqueo al botadero

El cierre del acceso al botadero de Colcapirhua comenzó a generar serias consecuencias en el municipio, donde la basura se acumula en calles, avenidas y mercados, afectando a vecinos, comerciantes y transeúntes.

De acuerdo con autoridades municipales, la situación ya supera las 300 toneladas de residuos sólidos acumulados, lo que ha encendido la alarma por posibles riesgos a la salud pública y el deterioro de la imagen urbana.

En los mercados, varias vendedoras reportan molestias por la presencia de residuos y malos olores, mientras vecinos advierten que los desechos se descomponen en plena vía pública. “Hay verduras podridas, incluso carne en descomposición”, relató una comerciante, quien señaló que los promontorios de basura comenzaron a aparecer desde el pasado fin de semana.

El problema se origina por el bloqueo al ingreso del botadero, instalado por comunarios de Cotapachi, medida que impide el normal traslado de residuos hacia el vertedero. El conflicto se mantiene desde la semana pasada y ha paralizado las labores de recolección en gran parte del municipio.

En medio de la crisis, un cabildo realizado el pasado fin de semana en Colcapirhua determinó rechazar el ingreso de residuos provenientes del municipio de Cochabamba a la planta separadora de desechos instalada en Cotapachi. Asimismo, se exigió al Comando Departamental de la Policía garantizar resguardo permanente en la zona para evitar nuevos conflictos.

La Alcaldía de Colcapirhua denunció también hechos de violencia durante el bloqueo, entre ellos daños a maquinaria pesada y lesiones leves a un operador, por lo que pidió retomar el diálogo como única vía para resolver la problemática.

Mientras tanto, la acumulación de basura continúa en aumento en distintos puntos del municipio, generando preocupación entre la población por los posibles riesgos sanitarios.

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