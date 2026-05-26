¡Atención, rentistas!: Senasir habilita Control de Vivencia desde el celular

Ante las dificultades de movilización registradas en La Paz y El Alto, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) recordó que el Control de Vivencia puede realizarse de forma virtual desde un celular, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas.

Este trámite debe efectuarse cada tres meses para continuar recibiendo el pago de la renta o pensión sin inconvenientes.

La modalidad virtual aplica para beneficiarios que reciben su pago mediante abono en cuenta o a través de cobro mediante poder.

El objetivo es evitar contratiempos, filas innecesarias o desplazamientos complicados, especialmente en jornadas donde existen bloqueos, problemas de transporte o dificultades para llegar a las entidades correspondientes.

Para realizar el trámite, los beneficiarios deben descargar la aplicación habilitada para el Control de Vivencia y seguir los pasos desde su teléfono móvil.

Desde la institución recomiendan no dejar este procedimiento para último momento, ya que cumplirlo dentro del plazo permite garantizar la continuidad del pago.

¿Quiénes deben realizar este trámite?

Los rentistas son los titulares que reciben una pensión o renta mensual de jubilación o invalidez tras haber aportado al sistema de seguridad social.

Los derechohabientes, en cambio, son los familiares beneficiarios que, tras el fallecimiento del rentista, adquieren el derecho legal de recibir la pensión, ya sea de forma vitalicia o temporal.

Entre los derechohabientes pueden estar el cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o estudiantes que cumplan los requisitos establecidos, además de padres o hermanos dependientes, según corresponda.

El Senasir pidió a los beneficiarios tomar previsiones, mantener sus datos actualizados y utilizar los canales oficiales para evitar problemas en el cobro de sus beneficios.

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