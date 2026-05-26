De Bolivia a Alemania: así sonó “Rosita Pochi” en inglés

La cultura boliviana volvió a cruzar fronteras y destacó en el Carnaval de las Culturas en Berlín, un evento que reunió a cerca de 70 países y a más de medio millón de asistentes.

Uno de los momentos más llamativos fue la participación de Ada Alegría, una joven boliviana residente en Alemania, quien interpretó la canción “Rosita Pochi” en inglés para acercar el mensaje al público presente en el evento.

Ada explicó que la adaptación no buscó traducir exactamente la letra original, sino transmitir un mensaje y relatar parte de la historia y la identidad del pueblo guaraní, raíces que también forman parte de su herencia familiar.

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