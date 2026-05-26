¡Atención, Cochabamba!: estas serán las restricciones vehiculares por el Día del Peatón

Cochabamba se alista para vivir una jornada diferente. Este domingo 31 de mayo se realizará el primer Día del Peatón y el Ciclista de la gestión, una actividad que convertirá varias calles del municipio de Cercado en espacios destinados a peatones, bicicletas y actividades familiares.

La Alcaldía confirmó que la restricción para la circulación de motorizados estará vigente desde las 9:00 hasta las 18:00, horario en el que se busca priorizar el cuidado del medio ambiente, la recreación y la convivencia ciudadana.

La agenda oficial arrancará con una caravana que partirá desde el parque Ollantay, en la zona de la Coronilla, y recorrerá distintos puntos hasta llegar al recinto de la Fexco y la laguna Alalay, lugares donde se concentrará gran parte de las actividades programadas.

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, explicó que esta versión estará enfocada en promover hábitos sostenibles y generar espacios seguros e inclusivos para las familias cochabambinas.

Según detalló la autoridad, la jornada tendrá cuatro ejes principales:

Espacios de salud y bienestar,

Actividades culturales y artísticas,

Apoyo a emprendedores y comercio responsable,

Además de propuestas recreativas para niños, jóvenes y adultos.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, informó que durante todo el día se desarrollarán concursos, dinámicas y actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.

La Alcaldía recomendó a la población planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar medios alternativos de transporte durante la jornada, ya que los controles de circulación vehicular serán instalados en diferentes sectores del municipio.

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