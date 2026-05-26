Bloqueadores lanzan piedras y dinamita contra policías durante desbloqueo en Parotani

Momentos de alta tensión y violencia se registraron este martes en Parotani, donde grupos movilizados respondieron con el lanzamiento de piedras y cachorros de dinamita al operativo policial de desbloqueo instalado en la carretera hacia el occidente del país.

El enfrentamiento se produjo en el kilómetro 50 de la vía troncal que conecta Cochabamba con el occidente boliviano, uno de los puntos más conflictivos de las últimas jornadas.

Según imágenes difundidas, los manifestantes utilizaron cartuchos explosivos para intentar frenar el avance de las fuerzas del orden.

En medio de detonaciones, gritos y una lluvia de piedras, los efectivos policiales avanzaron protegidos con escudos antimotines mientras respondían con agentes químicos para dispersar a los movilizados y recuperar la transitabilidad de la carretera.

Las escenas mostraban a los bloqueadores corriendo entre humaredas y utilizando explosivos artesanales en plena vía, mientras el contingente intentaba despejar troncos, piedras y otros objetos instalados sobre la ruta.

Buscan evitar nuevos bloqueos

El operativo se mantiene desplegado en este punto estratégico con el objetivo de impedir la reinstalación de bloqueos y garantizar el libre tránsito entre Cochabamba y el occidente del país.

La tensión en la zona ya se había incrementado la noche del lunes, cuando medios locales reportaron que grupos de mineros intentaron instalar nuevamente puntos de bloqueo en Parotani.

En aquella jornada también se reportó el uso de dinamita por parte de los movilizados.

Más de tres semanas de conflicto

Los bloqueos y protestas continúan en diferentes regiones del país pese a las convocatorias al diálogo realizadas por el Gobierno nacional.

En La Paz, las medidas de presión ya cumplen 24 días, mientras sectores movilizados mantienen cortes de ruta y protestas en distintas carreteras estratégicas.

La situación sigue generando perjuicios al transporte, al comercio y a cientos de viajeros que permanecen afectados por las interrupciones en las vías nacionales.

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