Estos son los bloqueos que impiden los viajes desde la Terminal de Cochabamba

La Dirección Departamental de Tránsito informó este martes que se mantienen suspendidas de salidas de buses desde la Terminal de Cochabamba debido a los múltiples puntos de bloqueo que continúan activos en carreteras que conectan al departamento con el resto del país.

Según el reporte oficial de la Jefatura de Tránsito de la terminal terrestre, las restricciones afectan los viajes hacia el oriente, occidente y sur, por lo que se recomendó a la población verificar el estado de las rutas antes de trasladarse.

Oriente

En la ruta nueva hacia Santa Cruz, los bloqueos persisten en Puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi. Además, se reportó otro punto de interrupción en el puente Ichilo, lo que mantiene paralizadas las salidas hacia el oriente. A esto se suman bloqueos en la carretera antigua a Santa Cruz, específicamente en Epizana y Cruce Pocona.

Occidente

Hacia el occidente, en la vía a La Paz, permanecen bloqueos en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca. Mientras tanto, en la carretera hacia Oruro, los puntos activos se concentran en Caihuasi, Arajuez, Cumbre y Ocotavi.

Al Sur

En la ruta al sur del país, Tránsito reportó un bloqueo en Cruce Vacas, afectando las salidas hacia Sucre.

De acuerdo con reportes preliminares, la situación en Cochabamba continúa siendo crítica debido a la presencia de al menos 30 puntos de bloqueo que afectan la libre transitabilidad, el transporte interdepartamental y el desarrollo normal de actividades económicas y sociales.

Ante este panorama, el Comando Departamental de la Policía desplegó efectivos en zonas estratégicas del departamento para ejecutar operativos de vigilancia, control y despeje de rutas.

La presencia policial busca evitar la instalación de nuevos puntos de bloqueo, además de resguardar la seguridad de transportistas, pasajeros y ciudadanos afectados por las medidas de presión.

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