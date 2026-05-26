Ivo Kuljis es reconocido entre los 10 líderes con mayor reputación de Bolivia

El empresario Ivo Kuljis fue reconocido entre los diez líderes con mejor reputación del país, una distinción que destaca su trayectoria empresarial y su aporte al desarrollo de distintos sectores económicos de Bolivia, por el ranking Merco.

Durante su discurso de agradecimiento, Kuljis realizó un recorrido por los momentos más importantes de su vida empresarial y recordó su llegada a Santa Cruz tras concluir sus estudios en Brasil.

“Hace 50 años yo estudié en Brasil y llegué en junio a Santa Cruz. Primero me dediqué al comercio y trabajaba con mi padre en la industria del cuero”, expresó al recordar los primeros pasos de su carrera.

El empresario explicó que ese mismo año decidió emprender y fundó una pequeña compañía vinculada al sector papelero, una iniciativa que con el tiempo evolucionó y se convirtió en uno de los proyectos más importantes dentro de su trayectoria.

“Paralelamente estuve haciendo muchas cosas. Fundamos el periódico El Mundo, después se transformó en la Red Uno de Bolivia y también fundamos el Banco Económico”, señaló.

Sin embargo, al momento de recibir el reconocimiento, Kuljis aseguró que los logros alcanzados a lo largo de su carrera no responden únicamente a un esfuerzo personal, sino al trabajo conjunto de quienes lo acompañaron durante décadas.

“Agradecer a los equipos, porque al final uno es la cara visible, pero el verdadero trabajo es el que realiza la gente”, manifestó.

El empresario cerró su intervención con un mensaje sobre el contexto actual que atraviesa el país y destacó la capacidad de resiliencia de los bolivianos. “Bolivia no se rinde ante la crisis”, manifestó entre aplausos.

Mira la programación en Red Uno Play