Red Uno es reconocida como el medio de comunicación con mejor reputación en Bolivia

La Red Uno volvió a posicionarse entre las empresas más reconocidas del país al recibir, por segundo año consecutivo, el reconocimiento otorgado por Merco y Nueva Economía como el medio de comunicación con mayor reputación en Bolivia.

Durante el acto de premiación, el gerente general de Red Uno, Joaquín Pereyra, expresó la satisfacción y el orgullo que representa para la empresa recibir nuevamente esta distinción, resaltando que el reconocimiento fortalece el compromiso con la audiencia.

"Estamos muy orgullosos de haber recibido nuevamente por segundo año consecutivo este premio en la categoría de medios de comunicación como el medio con mayor reputación en Bolivia", expresó.

Asimismo, destacó la importancia que tiene la credibilidad para un medio de comunicación y aseguró que la confianza del público constituye el principal valor de la empresa.

"¿Qué es la reputación para un medio de comunicación? Es esa credibilidad y esa confianza que tiene nuestra audiencia. Sin audiencia no existimos y a nuestra audiencia nos debemos", sostuvo.

Pereyra explicó que este reconocimiento responde al trabajo desarrollado por todo el equipo humano de la empresa.

"Este es el resultado del trabajo en equipo. Yo aquí simplemente vengo a recibirlo; por detrás hay casi 500 personas que se esfuerzan y trabajan día a día por traer la mejor información y entretenimiento de primera calidad", manifestó.

Joaquín Pereyra tras el premio de Red Uno: "Este es el resultado del trabajo en equipo"

Además, remarcó que la reputación empresarial es una construcción sostenida en el tiempo. "La reputación se construye a lo largo del tiempo. Hay que ser coherente y consecuente con lo que uno predica", señaló.

Durante la gala también fue reconocido el empresario Ivo Kuljis, presidente ejecutivo y fundador de la Red Uno, quien es considerado un líder visionario e impulsor del trabajo en equipo.

La premiación organizada por Nueva Economía y Merco se ha consolidado como uno de los encuentros empresariales más importantes del país al reconocer a empresas, líderes y sectores con mejor reputación corporativa en Bolivia.

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