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Naabol pide a pasajeros coordinar con aerolíneas ante bloqueo en el Aeropuerto de El Alto

La entidad estatal confirmó que los accesos a la terminal aérea están fuertemente restringidos por manifestantes y pidió priorizar la seguridad de los pasajeros.

Milen Saavedra

25/05/2026 15:47

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Bloqueo en el Aeropuerto de El Alto. FOTO/Randy RIVAS @APGNoticiasBo
El Alto, Bolivia

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Al registrarse un bloqueo en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto que impide el libre ingreso y salida de pasajeros, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) emitió un comunicado oficial confirmando la gravedad de la situación y activando recomendaciones de emergencia para los usuarios.

De acuerdo con la institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la circulación en las principales vías de acceso a la terminal aérea se encuentra "fuertemente restringida debido a la presencia de manifestantes", catalogando el hecho como una situación de fuerza mayor.

Recomendaciones a los pasajeros

Ante el riesgo de que los viajeros pierdan sus conexiones o queden varados en las inmediaciones, Naabol exhortó a la población a tomar previsiones estrictas antes de salir de sus hogares:

  • Evaluar las rutas: Se sugiere analizar a detalle las condiciones del tránsito hacia la terminal antes de emprender el viaje, priorizando la seguridad personal.

  • Contacto con aerolíneas: La estatal recomendó de forma enfática comunicarse de manera oportuna con las líneas aéreas mediante canales oficiales para verificar el estado de los itinerarios y gestionar posibles reprogramaciones.

"Agradecemos su comprensión frente a estos acontecimientos ajenos a nuestra voluntad", concluye el reporte oficial emitido en El Alto.

Comunicado de NAABOL.

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