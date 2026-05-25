Naabol pide a pasajeros coordinar con aerolíneas ante bloqueo en el Aeropuerto de El Alto

La entidad estatal confirmó que los accesos a la terminal aérea están fuertemente restringidos por manifestantes y pidió priorizar la seguridad de los pasajeros.
25/05/2026 15:47
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Al registrarse un bloqueo en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto que impide el libre ingreso y salida de pasajeros, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) emitió un comunicado oficial confirmando la gravedad de la situación y activando recomendaciones de emergencia para los usuarios.
De acuerdo con la institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la circulación en las principales vías de acceso a la terminal aérea se encuentra "fuertemente restringida debido a la presencia de manifestantes", catalogando el hecho como una situación de fuerza mayor.
Recomendaciones a los pasajeros
Ante el riesgo de que los viajeros pierdan sus conexiones o queden varados en las inmediaciones, Naabol exhortó a la población a tomar previsiones estrictas antes de salir de sus hogares:
Evaluar las rutas: Se sugiere analizar a detalle las condiciones del tránsito hacia la terminal antes de emprender el viaje, priorizando la seguridad personal.
Contacto con aerolíneas: La estatal recomendó de forma enfática comunicarse de manera oportuna con las líneas aéreas mediante canales oficiales para verificar el estado de los itinerarios y gestionar posibles reprogramaciones.
"Agradecemos su comprensión frente a estos acontecimientos ajenos a nuestra voluntad", concluye el reporte oficial emitido en El Alto.
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