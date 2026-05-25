Cocaleros instalan vigilia y realizan control en la Novena División del trópico de Cochabamba

Organizaciones afines al expresidente Evo Morales instalaron una vigilia en inmediaciones de la Novena División del Ejército, en el Trópico de Cochabamba, donde desplegaron medidas de control y resguardo que generaron tensión en la zona.

En el lugar se observó la colocación de trincheras y alambres de seguridad, además del arribo de un numeroso contingente de personas movilizadas en motocicletas, que reforzaron la vigilancia y el control del sector.

Los dirigentes señalaron que la movilización busca enviar un mensaje ante la posible aplicación de un estado de excepción, además de expresar su rechazo a las acciones del Gobierno en los puntos de bloqueo registrados en distintas regiones del país.

Asimismo, los movilizados realizaron una inspección de las instalaciones militares, según informaron sus representantes.

Los dirigentes afirmaron que la movilización también responde al tratamiento y aprobación del proyecto de ley que busca abrogar la Ley 1341 de estados de excepción, norma impulsada en la gestión de Eva Copa en la Cámara de Senadores, la cual consideran un intento de habilitar la intervención militar contra la población movilizada.

Finalmente, las organizaciones sociales ratificaron su permanencia en el lugar y reiteraron su rechazo a las políticas gubernamentales, en medio de la persistencia de bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del trópico de Cochabamba.



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