Niños de prekínder pasan clases bajo un techo de botellas recicladas en la comunidad Tundy

Los estudiantes de prekínder de la unidad educativa de la comunidad Tundy pasan clases bajo un techo elaborado con botellas recicladas y estructuras improvisadas, situación que preocupa a padres y maestros debido a las bajas temperaturas que afectan principalmente a los niños más pequeños.

“¿Qué letra es?”, preguntó la profesora durante la clase. “La A”, respondieron los menores que, pese a las precarias condiciones, continúan asistiendo a la escuela.

La profesora Juana Claudia Villagómez explicó que padres de familia y docentes tuvieron que acondicionar un espacio improvisado para evitar que los niños pierdan clases.

“Así como lo ve, estamos pasando a la intemperie con los pequeños. Los más afectados en estos momentos son los del nivel inicial, prekínder, que estamos aquí afuera”, relató.

Según la maestra, el frío, el viento y la tierra dificultan el desarrollo normal de las actividades escolares y provocan que algunos estudiantes dejen de asistir en los días de bajas temperaturas.

“La baja temperatura, el viento y la tierra aquí la sufrimos grave. En tiempo de frío algunos niños ya no vienen”, manifestó.

Cuando las lluvias se presentan, la situación empeora y los estudiantes deben acomodarse en los corredores del kínder para resguardarse.

“Cuando llueve aquí es grave, nos acomodamos en el corredor del kínder”, señaló la docente.

Ante la falta de apoyo, los padres de familia realizaron rifas y venta de comida para reunir recursos y construir un aula. Con ese esfuerzo lograron comprar calaminas para techar parte del espacio.

“Ayer han techado los padres. Mediante rifas y venta de comida pudieron comprar las calaminas, incluso con apoyo de los padres de primaria”, indicó.

Sin embargo, las necesidades de la unidad educativa continúan. La profesora denunció que los baños no cuentan con puertas, existen ventanas rotas y algunos focos no funcionan.

Mira la programación en Red Uno Play