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Marchas multitudinarias paralizan el centro paceño en otra jornada de movilizaciones

Sectores afiliados a la COB, transportistas, campesinos y juntas vecinales colapsaron las principales vías del centro de La Paz. La Policía desplegó varios anillos de seguridad para resguardar el kilómetro cero y evitar incidentes, mientras crece la tensión en una nueva jornada de protestas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/05/2026 13:49

Agregar Reduno en
La Paz

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La ciudad de La Paz vive este lunes una nueva jornada de alta conflictividad social, marcada por movilizaciones masivas que coparon las principales arterias del centro paceño y paralizaron completamente la circulación vehicular.

Entre calles Socabaya, Yanacocha, Mercado, Ayacucho y la avenida Mariscal Santa Cruz, distintos sectores sociales protagonizaron marchas y concentraciones exigiendo respuestas a la crisis que atraviesa el país.

Uno de los grupos movilizados fue el sector mixto de transportistas 8 de Diciembre, de la zona Sur, cuyos afiliados se dirigieron hacia el centro paceño exigiendo la renuncia del presidente. A esta movilización se sumaron organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores mineros, federaciones campesinas Tupac Katari, juntas vecinales y otros sectores sociales.

Foto: Sectores paralizan el centro paceño. Red Uno.

El avance de las columnas provocó el cierre total de varias vías estratégicas, obligando a cientos de ciudadanos a desplazarse a pie ante la imposibilidad de acceder al transporte público o privado.

Refuerzan seguridad en Plaza Murillo

Ante la magnitud de las movilizaciones, la Policía Boliviana instaló entre dos y tres anillos de seguridad en inmediaciones de Plaza Murillo, reforzando el resguardo del centro político del país con efectivos antidisturbios, vallas metálicas y presencia policial militar.

Foto: Plaza Murillo es resguardada por un fuerte contingente militar ante la presencia de sectores movilizados. Red Uno.

Los puntos más resguardados fueron los accesos por las calles Comercio, Ayacucho, Colón y Mercado, además del perímetro de la Asamblea Legislativa y la Casa Grande del Pueblo.

En algunos sectores, los manifestantes se apostaron frente a los cordones policiales para expresar sus demandas, mientras la tensión crece por la concentración de personas y el riesgo de confrontaciones.

Cuarta semana de movilizaciones

La jornada se desarrolla en medio de la cuarta semana consecutiva de conflictos que afectan a La Paz y El Alto, profundizando la paralización de actividades económicas, el cierre de comercios y las dificultades de circulación en la sede de gobierno.

Desde distintos sectores se reiteró el llamado a evitar hechos de violencia y a priorizar el diálogo para encontrar una salida a la crisis.

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