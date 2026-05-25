Marchas multitudinarias paralizan el centro paceño en otra jornada de movilizaciones

La ciudad de La Paz vive este lunes una nueva jornada de alta conflictividad social, marcada por movilizaciones masivas que coparon las principales arterias del centro paceño y paralizaron completamente la circulación vehicular.

Entre calles Socabaya, Yanacocha, Mercado, Ayacucho y la avenida Mariscal Santa Cruz, distintos sectores sociales protagonizaron marchas y concentraciones exigiendo respuestas a la crisis que atraviesa el país.

Uno de los grupos movilizados fue el sector mixto de transportistas 8 de Diciembre, de la zona Sur, cuyos afiliados se dirigieron hacia el centro paceño exigiendo la renuncia del presidente. A esta movilización se sumaron organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores mineros, federaciones campesinas Tupac Katari, juntas vecinales y otros sectores sociales.

Foto: Sectores paralizan el centro paceño. Red Uno.

El avance de las columnas provocó el cierre total de varias vías estratégicas, obligando a cientos de ciudadanos a desplazarse a pie ante la imposibilidad de acceder al transporte público o privado.

Refuerzan seguridad en Plaza Murillo

Ante la magnitud de las movilizaciones, la Policía Boliviana instaló entre dos y tres anillos de seguridad en inmediaciones de Plaza Murillo, reforzando el resguardo del centro político del país con efectivos antidisturbios, vallas metálicas y presencia policial militar.

Foto: Plaza Murillo es resguardada por un fuerte contingente militar ante la presencia de sectores movilizados. Red Uno.

Los puntos más resguardados fueron los accesos por las calles Comercio, Ayacucho, Colón y Mercado, además del perímetro de la Asamblea Legislativa y la Casa Grande del Pueblo.

En algunos sectores, los manifestantes se apostaron frente a los cordones policiales para expresar sus demandas, mientras la tensión crece por la concentración de personas y el riesgo de confrontaciones.

Cuarta semana de movilizaciones

La jornada se desarrolla en medio de la cuarta semana consecutiva de conflictos que afectan a La Paz y El Alto, profundizando la paralización de actividades económicas, el cierre de comercios y las dificultades de circulación en la sede de gobierno.

Desde distintos sectores se reiteró el llamado a evitar hechos de violencia y a priorizar el diálogo para encontrar una salida a la crisis.

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