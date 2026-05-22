Tras media jornada de movilizaciones y tensos encuentros en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, los marchistas decidieron abandonar el lugar, dejando atrás algunas llantas que arden en llamas.

Según se informa desde la zona, tanto efectivos policiales como usuarios de la estación aérea, trabajaron en conjunto para persuadir a lo bloqueadores y así se retiren del lugar.

Por el momento, las vías se encuentran expeditas en el aeropuerto, esperando que en las próximas horas se reanuden los servicios de vuelos y encomiendas para la población en general.

En medio de una jornada con conflictos sociales tanto en La Paz como en El Alto, varios puntos de bloqueo en ambas urbes fueron replegadas gracias al trabajo de la Policía. A pesar del exitoso operativo, puntos estratégicos de ambas ciudades continúan siendo resguardas para garantizar el bienestar de la población civil.

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