FFAA actuará bajo la ley para garantizar la seguridad ante grupos irregulares

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas manifestaron este viernes su preocupación por la presencia de grupos irregulares que estarían exhibiendo armamento bélico de alto calibre en distintas regiones del país, situación que consideran una amenaza para la seguridad y la paz social.

A través de un comunicado oficial, las autoridades advirtieron que estos hechos generan alarma y representan un riesgo para la tranquilidad de la población y la estabilidad institucional.

Foto: Pronunciamiento oficial. Ministerio de Defensa.

Asimismo, remarcaron que no se permitirá ninguna acción que atente contra la integridad de los ciudadanos ni altere el orden en el país, en medio del clima de conflictividad que atraviesa Bolivia.

“No se permitirá ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional”, agrega el documento.

El Ministerio también exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la circulación de información no verificada que pueda generar mayor incertidumbre o tensión.

Foto: Movilizados continúan con violentas manifestaciones. APG.

En esa línea, convocó a la población a colaborar con las autoridades y confiar en el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad.

El pronunciamiento surge en medio de un escenario marcado por movilizaciones, bloqueos y una creciente tensión social en distintas regiones del país.

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