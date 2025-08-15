¿Quién es el nuevo comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas?

Fue designado por el presidente Luis Arce junto con la renovación del Alto Mando Militar, a pocos días de las elecciones.
14/08/2025 20:35
El contralmirante Gustavo Primitivo Aníbarro Escobar fue posesionado este jueves por el presidente Luis Arce como comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas, en un acto oficial realizado a pocos días de las elecciones generales.
La designación se dio junto con la renovación del Alto Mando Militar, que incluyó cambios en las máximas autoridades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana.
Trayectoria profesional
Aníbarro ejerció como director general de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito naval y portuario.
Representó a Bolivia en foros internacionales como el Programa de Gestión Moderna de Puertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde resaltó la importancia de la cooperación técnica para fortalecer el Registro Internacional Boliviano de Buques y las Capitanías de Puerto.
Compromiso y desafíos
En su discurso, el nuevo comandante reafirmó su compromiso con la defensa integral del Estado, el resguardo de los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
“Es una gran responsabilidad conducir las Fuerzas Armadas en base a los mandatos constitucionales, preservando la paz, la unidad nacional y las instituciones del Estado. Uno de los principales desafíos será impulsar una nueva ley orgánica que permita la modernización de nuestra institución”, declaró.
