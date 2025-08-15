¿Quién es el nuevo comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas?

El contralmirante Gustavo Primitivo Aníbarro Escobar fue posesionado este jueves por el presidente Luis Arce como comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas, en un acto oficial realizado a pocos días de las elecciones generales.

La designación se dio junto con la renovación del Alto Mando Militar, que incluyó cambios en las máximas autoridades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana.

Trayectoria profesional

Aníbarro ejerció como director general de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito naval y portuario.

Representó a Bolivia en foros internacionales como el Programa de Gestión Moderna de Puertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde resaltó la importancia de la cooperación técnica para fortalecer el Registro Internacional Boliviano de Buques y las Capitanías de Puerto.

Compromiso y desafíos

En su discurso, el nuevo comandante reafirmó su compromiso con la defensa integral del Estado, el resguardo de los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

“Es una gran responsabilidad conducir las Fuerzas Armadas en base a los mandatos constitucionales, preservando la paz, la unidad nacional y las instituciones del Estado. Uno de los principales desafíos será impulsar una nueva ley orgánica que permita la modernización de nuestra institución”, declaró.

