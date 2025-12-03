TEMAS DE HOY:
Política

Gobierno convoca al Consejo Nacional de Autonomías el 16 de diciembre

El gobierno planteará un modelo autonómico “asimétrico”, porque la realidad de cada municipio es distinta, tanto en población como en ingresos económicos.

Hans Franco

03/12/2025 10:31

Foto: Gobierno convoca al Consejo nacional de autonomías el 16 de diciembre
La Paz

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, oficializó la convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías para el martes 16 de diciembre a las tres de la tarde en Casa Grande para debatir la nueva visión del Estado autonómico.

“Estamos anunciando ya oficialmente la convocatoria a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías previsto para el martes 16 de diciembre a las 3 de la tarde. Vamos a contar con la presencia del presidente, gobernadores, cinco representantes de las asociaciones de municipios, cinco representantes de las autonomías indígenas y un representante del Gran Chaco", dijo en conferencia de prensa. 

Los temas a debatir serán la nueva visión del Estado y autonomías reales. Respecto al pacto fiscal, la viceministra dijo que se trabaja en una propuesta.

Además el gobierno planteará un modelo autonómico “asimétrico”, porque la realidad de cada municipio es distinta, tanto en población como en ingresos económicos. Lo que se busca es garantizar la provisión a servicios básicos. 

