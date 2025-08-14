TEMAS DE HOY:
Política

A dos días de las elecciones, Arce posesiona al nuevo Alto Mando Militar

El presidente pidió a las Fuerzas Armadas mantener su compromiso con el pueblo y nunca levantar las armas contra la población.

Hans Franco

14/08/2025 19:49

Foto: Presidente posesiona nuevo Alto Mando Militar (APG)
La Paz

A dos días de las elecciones generales, el presidente Luis Arce posesionó este jueves 14 de agosto al nuevo Alto Mando Militar, con el encargo de preservar la paz y la gobernabilidad, enfrentar las “nuevas amenazas híbridas” y avanzar en la modernización de la institución castrense.

Los nuevos comandantes son:

  • Contralmirante Gustavo Primitivo Anibarro Escobar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

  • General de Brigada Sherman Mario Sempertegui, jefe del Estado Mayor.

  • General de Brigada Roberto Pablo Delgadillo Vásquez, comandante general del Ejército.

  • General de Brigada Aérea Marco Antonio Choquehuanca Marín, comandante general de la Fuerza Aérea.

  • Contralmirante Freddy Bozo Rodríguez, comandante general de la Armada.

Arce agradeció al mando saliente encabezado por el General Gerardo Zabala Álvarez Rodríguez.

“Los distinguidos generales que hoy son posesionados tienen la misión de preservar la paz y gobernabilidad, además del respeto a la democracia y a la Constitución”, afirmó.

El mandatario convocó a los militares a demostrar compromiso con el pueblo y nunca levantar las armas contra la población.

En su discurso, Arce pidió dejar un “legado democrático” y recordó que su gestión inició “por la puerta grande” y debe concluir de la misma forma.

 

