“Es un segundo Zuñigazo”: experto ve intenciones políticas en el cambio del Alto Mando Militar

El cambio del Alto Mando Militar realizado por el presidente Luis Arce a días de las elecciones generales del 17 de agosto ha generado reacciones y cuestionamientos.

El abogado y experto en Seguridad Militar, Omar Durán, advirtió que el relevo podría tener “intenciones nefastas”, al que calificó como un “segundo Zuñigazo”.

“Es la primera vez que el Alto Mando saliente estuvo presente. Esto fue algo abusivo y hay algo extraño, porque en esta situación hay que observar a quién nombran como comandante del Ejército. Para mí, este es el segundo ‘Zuñigazo’ que realiza el actual presidente. El primero fue cuando, violando la Ley 1405 y el artículo 66, nombró a uno de los coroneles más cuestionados, como es Zúñiga”, indicó Durán.

El especialista observó irregularidades en las nuevas designaciones, como el nombramiento de un contralmirante que no estaba activo en las Fuerzas Armadas y la designación de un familiar del vicepresidente David Choquehuanca.

“Me comuniqué con varios comandantes y sé que nadie quería asumir ningún cargo en esta ocasión”, sostuvo.

Hipótesis sobre el relevo militar

El experto en Seguridad Militar aseguró que existen intenciones oscuras detrás del nuevo nombramiento. En ese sentido, Omar Durán señaló que una de las razones sería la preparación de una eventual salida de los mandatarios ante la posibilidad de un nuevo gobierno, algo a lo que los militares salientes se habrían negado.

“En las Fuerzas Armadas se maneja mucho el tema de inteligencia y, básicamente, para la entrega del nuevo gobierno se estaba preparando la salida del presidente Luis Arce Catacora y de sus ministros. Aparentemente, el Alto Mando Militar saliente indicó que cumpliría con todas las normas; en otras palabras, le dijeron que no se habilitaría ningún medio para salir del país hasta que se entregue el mando presidencial. Por eso prefirieron elegir un Alto Mando nuevo para congraciarse con las autoridades”, afirmó.

