Cámara de Senadores rechaza licencia solicitada por Rodrigo Paz

La Cámara de Senadores rechazó este miércoles la solicitud de licencia presentada por el legislador y candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, quien había pedido permiso con el argumento de dedicar tiempo a la socialización de la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra.

Durante la sesión ordinaria, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sometió a votación el requerimiento. “Senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud del senador, sírvanse levantar la mano”, convocó. Tras el conteo, el secretario de la directiva informó: “No existe apoyo, hermano presidente, queda rechazado”.

La decisión fue acompañada de críticas desde el oficialismo. El senador Luis Adolfo Flores (MAS), cuestionó el uso recurrente de licencias por parte de algunos legisladores y advirtió que se han solicitado auditorías para evaluar su impacto económico.

“Hemos rechazado como cinco o seis licencias. Definitivamente se va a descontar. Se ha pedido auditoría de los cinco años de gestión de los que han pedido licencia. Tendrán que devolver en promedio 3.000 bolivianos por sesión; hay personas que han pedido hasta 50% de licencia”, señaló Flores.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play