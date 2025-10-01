Exministro de la Presidencia anuncia su retorno a Bolivia tras su exilio en EEUU

El exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, anunció que retornará a Bolivia el próximo sábado 4 de octubre, tras permanecer dos años y ocho meses en Estados Unidos, país donde solicitó asilo político en 2023.

“Este 3 de octubre salgo desde Estados Unidos, llego el 4 de octubre y después de dos años y ocho meses exactamente porque yo salí de Bolivia el 3 de febrero del año 2023 y decidí solicitar asilo político. El 6 de septiembre tomé la decisión de volver a Santa Cruz y hay una serie de factores que incidieron en esa decisión”, declaró Justiniano en entrevista con la Red Uno.

El exministro explicó que uno de los principales motivos para su retorno fue el resultado de las últimas elecciones, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo apenas un 3% de votación sin representación parlamentaria. También mencionó como factor determinante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que garantiza el regreso de bolivianos en el exilio, ejemplificando con la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari.

Justiniano recordó que el proceso judicial en su contra, por la contratación de cuatro funcionarios que no cumplían requisitos para el cargo, fue cerrado en agosto pasado. Asimismo, comentó que durante su estadía en Estados Unidos no logró ejercer como abogado, aunque su bufete en Santa Cruz continuó operando. Allí trabajó como notario público y en el llenado de formularios migratorios.

Finalmente, adelantó que lo primero que hará al llegar a Bolivia será reencontrarse con su familia y amigos, tras este prolongado tiempo fuera del país.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play