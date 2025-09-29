TEMAS DE HOY:
Política

Doria Medina cuestiona justificaciones en el caso Botrading y pide investigación técnica de la Fiscalía

El empresario cuestionó el uso de recursos públicos por parte de la intermediaria en la compra de combustibles y pidió transparencia en la investigación.

Hans Franco

29/09/2025 16:55

Foto: Doria Medina pide investigación técnica de la Fiscalía
La Paz

El empresario y político Samuel Doria Medina cuestionó las explicaciones en torno al caso Botrading, la empresa intermediaria en la compra de combustibles que actualmente es objeto de investigación.

En un pronunciamiento público, Doria Medina señaló que los defensores de la firma sostienen que esta “rompió el monopolio” de dos comercializadoras de combustible y que habría generado un ahorro de 300 millones de dólares al país. Sin embargo, consideró que se trata de un argumento “hipotético” que no responde a las dudas centrales del caso.

 

“Los hechos están en su contra. Se defienden con suposiciones y teorías. Esperemos que la Fiscalía tenga la capacidad técnica necesaria para que se haga justicia”, escribió Doria Medina en sus redes sociales.

Doria Medina agregó que el dinero con el que operó Botrading provenía de YPFB, mientras que los proveedores reales eran otras compañías. En ese marco, cuestionó la creación y operación de la intermediaria sin informar previamente al público ni al Parlamento.

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

