Caso Botrading: "Esta empresa fue creada para robarle al país", denunció Juan Yujra

En medio del creciente escándalo por el caso Botrading, una empresa intermediaria vinculada a la importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, Don Juan Yujra, denunció públicamente actos de corrupción y el manejo irregular del suministro de diésel en el país.

En entrevista con El Mañanero, Yujra calificó a Botrading como un "nido de corrupción" creado exclusivamente para lucrar a costa del país. "Esta empresa nunca debió existir. Fue creada en la gestión del señor Catacora y solo ha servido para generar comisiones y robarle plata al pueblo", afirmó.

Según Yujra, YPFB nunca debió delegar la importación de combustibles a una empresa intermedia, ya que esto encarece los costos y genera espacios para la corrupción. "No hubo ningún ahorro. Esta empresa fue creada para que unos pocos ganen con la necesidad de todo un país", señaló.

Incluso denunció que los transportistas privados deben pasar obligatoriamente por Botrading para importar combustible desde países vecinos. “Queremos ir con nuestras cisternas a Paraguay, comprar directamente, pero no se puede. Hay que pasar sí o sí por Botrading”, sostuvo.

La investigación sobre el caso Botrading fue recientemente declarada en reserva, una decisión que ha sido duramente criticada por distintos sectores. Para el dirigente del transporte, esto demuestra un intento de dilatar el proceso y encubrir a los responsables.

“Esto no tiene por qué estar en reserva. Tiene que llegar hasta el final y haber responsables”, dijo.

Más allá de la corrupción, el dirigente destacó la grave situación que atraviesa el transporte pesado ante la escasez crónica de diésel. "Dormimos en los surtidores, hay compañeros que pasan 10 o 15 días esperando. Mientras nosotros sufrimos, otros se roban la plata del combustible", denunció.

