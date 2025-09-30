Anulan instructivo para que funcionarios devuelvan activos en Asamblea

A través de un nuevo comunicado, la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, anuló su primer instructivo en el que ordenaba a los funcionarios públicos a devolver los activos desde el 30 de septiembre, pese a que la nueva Asamblea Legislativa recién iniciará sus actividades a principios de noviembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral entregue sus credenciales a los nuevos legisladores electos.

"La oficialía mayor de la Cámara de Diputados en atención a las diferentes solicitudes y consultas técnico administrativas, deja sin efecto el comunicado OF.MA. Nº032/2024-2025", señala el comunicado.

Horas antes la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados instruyó a todo el personal administrativo y legislativo la devolución de los activos fijos bajo su custodia, en el marco de la finalización del periodo legislativo 2020-2025 y en cumplimiento estricto de las normas vigentes de administración de bienes del Estado.

De acuerdo con el cronograma oficial, las bancadas y plataformas ciudadanas debían entregar los activos hasta el 30 de septiembre. Por su parte, comisiones, comités y diputados de pasillo tienen plazo hasta el 10 de octubre, mientras que las brigadas nacionales deberán cumplir con esta disposición hasta el 24 de octubre de 2025.

La Oficialía Mayor recordó que todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia y preservación de los bienes asignados, y que la devolución debe realizarse en las mismas condiciones en las que fueron entregados, salvo el desgaste natural.

En el caso de vehículos, estos debían contar con un informe técnico de evaluación de la Sección de Transporte y no registrar multas de tránsito. Asimismo, los equipos de computación portátiles asignados a diputados y representantes supraestatales deberán ser devueltos con un informe técnico de la Dirección de Informática, siendo los usuarios responsables de daños, pérdidas o robos no reportados a tiempo.

