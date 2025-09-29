Ya están definidos los clasificados a octavos de final de la Copa Simón Bolívar

La fase de grupos de la Copa Simón Bolívar concluyó este lunes por la tarde, dejando definidos los 16 clubes que disputarán los octavos de final del torneo. En esta etapa participaron 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro, jugando todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Avanzaron a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Entre los líderes de grupo se destacan Nueva Santa Cruz, 1 de Mayo de Beni, Real Potosí, IN San Juan, Universitario de Sucre y Tiquipaya de Cochabamba.

Los segundos clasificados que aseguraron su pase son Torre Fuerte, Olympic de Cochabamba, Deportivo Shalon, Río San Juan, Guadalajara y Municipal de Tarija. En cuanto a los terceros mejores, los equipos que lograron avanzar son Nueva Cliza, Pucarani, Ingenio y Fancesa.

Con estos resultados, la Copa Simón Bolívar entra en una nueva fase de eliminación directa, donde los 16 clasificados buscarán continuar su camino hacia el título.

