TEMAS DE HOY:
perrito Mauser Maltrato animal en Cochabamba Hombre muerto en una poza

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Gobierno pide informes de gestión para traspaso de mando tras el balotaje

Torrico explicó que los informes de gestión ya están listos y actualizados, e incluyen toda la documentación, recursos y herramientas institucionales necesarias, desde archivos y teléfonos hasta equipos de trabajo.

Hans Franco

29/09/2025 11:26

Foto: Gobierno instruye informes de gestión para garantizar transición
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó este lunes que el presidente Luis Arce instruyó a todos los ministerios e instituciones públicas elaborar informes completos y detallados de gestión con el objetivo de asegurar una transición gubernamental transparente, ordenada y eficiente.

“Tenemos una directriz clara del presidente Arce: todos los viceministros, directores y autoridades debemos mantenernos en funciones hasta entregar oficialmente la gestión a nuestras o nuestros sucesores”, declaró Torrico en rueda de prensa.

La autoridad precisó que el traspaso podría realizarse inmediatamente después del balotaje o en un plazo de dos días, según el desarrollo del proceso electoral. “Lo importante es que el traspaso sea claro, ordenado y sin interrupciones”, agregó.

Torrico explicó que los informes de gestión ya están listos y actualizados, e incluyen toda la documentación, recursos y herramientas institucionales necesarias, desde archivos y teléfonos hasta equipos de trabajo. “Desde hace más de un mes venimos trabajando de manera seria en este proceso. Tenemos todo al día. Lo que buscamos es que, gane quien gane el balotaje —Rodrigo Paz o Jorge Quiroga— el nuevo gobierno pueda asumir con pleno conocimiento y sin obstáculos”, subrayó.

Asimismo, adelantó que se prevé que entre el 20 y el 21 de octubre los equipos del nuevo gobierno comiencen a instalarse en las instituciones del Estado para dar inicio a la transición formal.

“Este es un ejercicio democrático que debe consolidarse como práctica institucional en Bolivia”, concluyó el viceministro.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD