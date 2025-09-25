Rodrigo Paz: Quiroga ensucia la campaña con la ayuda de asesores extranjeros

El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, criticó enérgicamente a quienes contratan asesores extranjeros que fomentan el odio y la división, “que solo vienen de paso a hacer campaña para luego irse, dejando conflictos internos y heridas abiertas”.

“Ya pasó con Evo. Traía asesores de afuera que generaban confrontación de regiones. No permitamos que eso retorne. Tenemos que darle una nueva oportunidad a la patria”, dijo.

El presidenciable del PDC subrayó la diferencia entre quienes se quedan en Bolivia a “laburar y trabajar por la patria”. “Nosotros nos quedamos. Aquí nos vemos todos los años, todos los días. Otros vienen, nos destrozan, generan diferencias y se van con millones de dólares. Esa es la diferencia”, expresó.

En ese contexto, Paz hizo un llamado a la serenidad y al compromiso con Bolivia. Exhortó al candidato de Libre a pensar más en el país y no en una candidatura personal y evitar repetir lo que un extranjero le pide que diga.

“Creo que Quiroga está perdiendo un equilibrio mental, está llegando a niveles de agresión y generando ofensas. Yo voy a insistir en la voluntad de llevar adelante la serenidad que requiere el país”, afirmó.

Paz aseguró que, tras su reciente visita a Estados Unidos, trae “buenas noticias para Bolivia”, que incluyen acercamientos con inversionistas y organismos multilaterales que serán clave para reactivar la economía a partir del 8 de noviembre.

“Bolivia necesita buenas noticias, necesita inversión, necesita tener fe, tener esperanza, y eso es lo que hemos traído. A partir del 8 de noviembre llegan el empresariado internacional, las instituciones multilaterales. Llega un nuevo tiempo para Bolivia”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play