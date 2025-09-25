“El enemigo del cruceñismo, el MAS, está derrotado”: Camacho llamó a superar divisiones y trabajar en conjunto

Este miércoles 24 de septiembre, la Expocruz 2025 entregó la 'Palmera Dorada' a todas los expositores que se destacaron en las diferentes categorías, en la oportunidad, el gobernador Luis Fernando Camacho destacó el papel de la feria como símbolo del corazón productivo y empresarial de Bolivia, señalando que septiembre es el mes en el que todo el país vuelve su mirada hacia Santa Cruz.

Tras retomar su gestión luego de casi mil días de detención, Camacho anunció que trabajará bajo el principio de una “gobernación de puertas abiertas”, con una agenda enfocada en tres ejes centrales:

Comisión Agraria Departamental. El gobernador planteó reactivar esta instancia para resolver la problemática de la tierra.

“Lamentablemente cuando quisimos ponerla en marcha, el gobierno masista inició un bloqueo y nunca pudimos implementarla. Actualmente existen más de 300 propiedades productivas avasalladas y que en su momento fueron 800, eso pone a nuestro principal sector productivo en una grave crisis. Santa Cruz debe ser un departamento libre de avasalladores y avasallamientos”, afirmó.

Camacho también hizo énfasis en la necesidad de saldar la deuda ambiental con los bosques, impulsando programas de reforestación.

Desarrollo tecnológico. Propuso la llegada de fibra óptica desde Brasil para fortalecer la conectividad y la competitividad de Santa Cruz frente a los mercados internacionales.

Unidad y reconciliación. El gobernador llamó a superar divisiones y trabajar en conjunto con todos los sectores productivos y sociales.

“Esa lucha nos dejó heridas que es necesario cerrar. El enemigo del cruceñismo, el MAS, está derrotado. Ahora es nuestro turno de avanzar en unidad, dejando los rencores de lado y convirtiéndonos en herramientas que moldeen nuestro futuro. Tenemos que buscar la reconciliación”.

Camacho aseguró que en las próximas semanas Bolivia contará con un nuevo gobierno democrático, con el cual Santa Cruz podrá coordinar sin imposiciones ni persecuciones.

“Haber enfrentado parte del proceso dictatorial del MAS y decirle a mi pueblo que cumplí. Solo hay una cosa más grande que Santa Cruz, y es el corazón de los cruceños”, concluyó.

La inauguración de Expocruz se convirtió así en un escenario donde el gobernador reafirmó su compromiso con la defensa de la producción, la tecnología, la unidad y el futuro de la región.

