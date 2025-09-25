¡Se salvó de milagro!: Auto se estuvo a punto de caer en un enorme socavón en el centro de Bangkok (VIDEO)

Este miércoles, una calle muy transitada del centro de Bangkok se hundió de forma repentina, el hueco se hizo tan grande que se tragó dos grúas policiales, un auto particular y parte de la calzada. Otro vehículo se salvó por muy poco.

El socavón mide unos 50 metros de largo por 30 de ancho y tiene una profundidad de 22 metros. Debido al colapso, se evacuaron más de 20 edificios cercanos y se cancelaron unas 3.500 consultas médicas en el hospital. También se cerraron las calles en un área de 100 metros a la redonda, provocando grandes atascos de tráfico.

Las primeras investigaciones indican que el hundimiento está relacionado con las obras de construcción de una nueva línea del metro subterráneo (línea púrpura). El túnel pasa justo por debajo de la calle Samsen, donde ocurrió el desastre. Aunque se habló de una posible fuga de agua, todo apunta a fallas en la construcción.

El hecho ha generado aún más polémica porque una de las empresas responsables de la obra, pertenece a la familia del nuevo primer ministro, Anutin Charnvirakul, quien asumió el cargo hace pocas semanas. La obra fue adjudicada a un consorcio formado por STECO (45%) y CK (55%).

No es la primera vez que en Tailandia se cuestiona la relación entre políticos y grandes empresas. El primer ministro prometió una investigación completa y dijo que se necesitará al menos un año para reparar los daños.

Mira la programación en Red Uno Play