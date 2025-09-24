TEMAS DE HOY:
Policial

Elba Terán ingresa al penal de San Sebastián Mujeres por tráfico de sustancias controladas

La medida fue asumida tras la audiencia de medidas cautelares, en la que el Ministerio Público presentó indicios que la vinculan con actividades de narcotráfico en el trópico de Cochabamba.

Hans Franco

24/09/2025 10:48

Foto: Elba Terán ingresa al penal de San Sebastián Mujeres por narcotráfico
Cochabamba

La justicia determinó la detención preventiva de 30 días para Elba Terán, quien fue trasladada e ingresada al penal de San Sebastián Mujeres en Cochabamba, acusada por el delito de tráfico de sustancias controladas.

La medida fue asumida tras la audiencia de medidas cautelares, en la que el Ministerio Público presentó indicios que la vinculan con actividades de narcotráfico en el trópico de Cochabamba.

Elba Terán permanecerá recluida mientras avanzan las investigaciones a cargo de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Mire el video: 

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

