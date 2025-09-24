Elba Terán ingresa al penal de San Sebastián Mujeres por tráfico de sustancias controladas

La justicia determinó la detención preventiva de 30 días para Elba Terán, quien fue trasladada e ingresada al penal de San Sebastián Mujeres en Cochabamba, acusada por el delito de tráfico de sustancias controladas.

La medida fue asumida tras la audiencia de medidas cautelares, en la que el Ministerio Público presentó indicios que la vinculan con actividades de narcotráfico en el trópico de Cochabamba.

Elba Terán permanecerá recluida mientras avanzan las investigaciones a cargo de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Mire el video:

