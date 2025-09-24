Vecinos de Sacaba denuncian que llevan un mes sin agua por obras inconclusas en la avenida Chapare

Los vecinos de la OTB Concordia, en la Avenida Chapare casi avenida Perú en el municipio de Sacaba, llevan más de un mes sin agua potable debido a trabajos inconclusos en la red de tuberías que transporta agua desde Misicuni. La situación se ha convertido en un problema diario para las familias, que deben recurrir a cisternas particulares a un costo de 150 bolivianos por semana para abastecerse.

Un vecino afectado, denunció en contacto con Red Uno que la empresa de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba (Emapas), dependiente del municipio de Sacaba, aún no ha culminado las reparaciones. "Nos dijeron que el repuesto llegaría y tendríamos agua al día siguiente, pero eso fue hace más de una semana. Ahora dicen que se necesita un equipo especial de termofusión que tampoco existe en todo el país", aseguró.

Denuncian que el suministro que provee la Alcaldía consiste en dos minutos de agua una vez a la semana, un recurso que apenas dura un día para los vecinos. "Pareciera que las tuberías de Misicuni fueron hechas con materiales de otro planeta, porque no existen repuestos ni equipos para repararlas, y nosotros pagamos las consecuencias", señaló Aguilar.

La obra inconclusa no solo afecta el abastecimiento de agua, sino que también representa un riesgo al estar expuesta en plena vía pública. Autoridades locales aún no han dado una solución definitiva, mientras los vecinos esperan que se ultimen los trabajos y se normalice el servicio.

