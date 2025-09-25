“No todos coordinaron”; Los jueces criticaron a Sisi y ‘Passion Dance Bolivia’, ¿qué pasó?

En el aniversario de Santa Cruz, la noche de competencia en 'La Gran Batalla' inició con un homenaje a Santa Cruz, por sus 215 años de Gesta Libertaria, un cuadro musical, mostrando parte de la cultura cruceña.

Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’ interpretaron el tema ‘El Cielo’, de la reconocida artista Tini, presentación que gustó mucho a los jueces, pero realizaron varias observaciones.

Elka Meyer inició con la evaluación del equipo, y aunque destacó algunos de los pasos que ejecutaron los bailarines, dijo que hubo varios momentos de descoordinación.

“Me gustó mucho, porque me gusta que investigaron, utilizaron varios pasos, pero ojo, algunos no estaban muy bien coordinados, pero me pareció una muy buena presentación en general”, dijo Meyer.

Para Rodrigo Massa, durante la presentación, la celebridad no tenía mucho en común con el artista original, "Yo veía todo el video para notar lo mismo y lo diferente, la fisicalidad debería haber sido más suave, hay que prestar un poco más de atención", aseveró.

Tito Larenti también quiso pronunciarse y dijo que la celebridad no se parecía al personaje y cuestionó el hecho de que Sisi siguiera otros vídeos como ejemplo, "un error", según mencionó.

Sisi se justificó y señaló que quiso buscar más movimiento del personaje y tomó en cuenta vídeos de otras canciones, "cometí un error y ahora está escrito", dijo.

