Iribel Méndez y ‘Fusión Dance’ fueron los mejores de la noche e impactaron con su presentación

Grisel y los jueces se animaron a bailar junto al equipo, y se robaron miradas.
23/09/2025 22:39
El segundo equipo en presentarse fue el conformado por Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, y ellos interpretaron la canción “En la Intimidad”, de la artista Emilia Mernes, una coreografía con la que conquistaron a los jueces.
Para Elka Meyer, la presentación fue bastante buena, la famosa estuvo “muy bien caracterizada” y señaló que hubo bastante coordinación con el equipo.
“La artista original baila, y me agradó que usted también bailara, se demostró un buen trabajo entre todo el equipo”, manifestó la juez.
Por su parte, Gabriela Zegarra quedó impactada por el ritmo del equipo y los movimientos que hicieron en el escenario, por lo que destacó el esfuerzo de todos los bailarines.
“Este personaje es super difícil de interpretar y se que tu hiciste tu mayor esfuerzo, el tema del baile fue muy bueno, felicidades”, expresó Zegarra.
Iribel confesó que no pudo evitar bailar como la artista, y que se esforzó mucho para mostrar lo mejor en el escenario, fue así que la retaron a bailar otra canción, y contagió su ritmo y emoción a Grisel y los jueces, quienes se animaron a bailar junto a la famosa y su academia.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
