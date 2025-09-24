Iribel Méndez y ‘Fusión Dance’ fueron los mejores de la noche e impactaron con su presentación

El segundo equipo en presentarse fue el conformado por Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, y ellos interpretaron la canción “En la Intimidad”, de la artista Emilia Mernes, una coreografía con la que conquistaron a los jueces.

Para Elka Meyer, la presentación fue bastante buena, la famosa estuvo “muy bien caracterizada” y señaló que hubo bastante coordinación con el equipo.

“La artista original baila, y me agradó que usted también bailara, se demostró un buen trabajo entre todo el equipo”, manifestó la juez.

Por su parte, Gabriela Zegarra quedó impactada por el ritmo del equipo y los movimientos que hicieron en el escenario, por lo que destacó el esfuerzo de todos los bailarines.

“Este personaje es super difícil de interpretar y se que tu hiciste tu mayor esfuerzo, el tema del baile fue muy bueno, felicidades”, expresó Zegarra.

Iribel confesó que no pudo evitar bailar como la artista, y que se esforzó mucho para mostrar lo mejor en el escenario, fue así que la retaron a bailar otra canción, y contagió su ritmo y emoción a Grisel y los jueces, quienes se animaron a bailar junto a la famosa y su academia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

