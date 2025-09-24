TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Se nota que algunos no pueden”: Diego Paredes fue elogiado, pero su academia recibió críticas

Los jueces observaron varios errores en los bailarines, indicaron que trataron de mostrar secuencias, que no todos podían hacer.

Silvia Sanchez

23/09/2025 22:13

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Fue el turno de los cochabambinos Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’, y ellos llegaron con mucho ritmo y emoción al escenario, interpretaron la canción “Luna”, del artista Feid.

Aunque la puesta en escena fue bastante divertida, no logró convencer del todo a los jueces.

Para la juez Gabriela Zegarra, el famoso logró impresionarla, pues no tenía confianza en que lograría interpretar la seriedad del personaje, “yo pensé que no lo ibas a lograr, soy muy sincera, pero te metiste en el personaje, lo agarraste, hubo poca sonrisa, y no te equivocaste en la imitación”, manifestó.

Sin embargo, realizó varias observaciones al cuerpo de baile, y consideró que las chicas, estuvieron bastante descoordinadas.

Similar opinión tuvo el juez Tito Larenti, quien destacó la participación de Diego, pero, lamentó una falta de energía, coordinación y ritmo en los bailarines de la academia.

“Lo agarraste muy bien al personaje, es la primera vez que veo a Diego Paredes, interpretaste el personaje, la verdad me lo creí, estuvo muy bien logrado, pero los chicos, que pena, porque ustedes debían ser quienes comanden esta situación, se nota lo que unos pueden hacer y otros no”, manifestó Larenti.

Para Elka Meyer, la secuencia que el equipo utilizó fueron bastante difíciles, razón por la cual se vio algo de descoordinación, por lo que recomendó trabajar más en la corporalidad.

Diego Paredes y su coach, señalaron que continuarán mejorando y que se corregirán todos los errores.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

