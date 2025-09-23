“No se sabía la letra”: Basti falló en la coreografía y fue cuestionado por los jueces

Avanzando en la noche de competencia, fue el turno del cochabambino Basti y la academia ‘Aurea Crew’, y el equipo interpretó una canción con bastante movimiento y reconocida sobre todo por la juventud.

El equipo llevó hasta el escenario de ‘La Gran Batalla’ la canción “Capaz” de Alleh & Yorghaki, la coreografía fue bastante llamativa, pero hubo bastante critica a la participación del famoso.

Para Gabriela Zegarra, el equipo tuvo algunos problemas con el elemento que debían utilizar, el bastón, el cual falló con uno de los bailarines, y también observó una falta de interpretación en la letra de la canción por parte de Basti.

El famoso admitió que tuvo problemas con la letra, ya que no logró practicar lo necesario, venía de una gala de eliminación y tuvo algunas complicaciones, “yo se que no es excusa, pero voy a mejorar”, afirmó.

Por último, se pronunció el juez Rodrigo Massa, y él le pidió a Basti, trabajar más en su confianza personal, y no tener miedo a fallar en el escenario.

“Yo vi un Aurea Crew que lo dio todo, y Basti, mira la cámara, te veo inseguro, créetelo, trabaja con eso”, manifestó.

Para Elka Meyer, el equipo tuvo una buena presentación, los pasos y la técnica estuvo correcta, además del uso de la herramienta externa que era un bastón.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play