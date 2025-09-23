“Cada uno iba por su lado”: jueces critican a Marcela Palacios y ‘Sport Dance’

Arrancó la primera noche en una nueva semana de ‘La Gran Batalla’, y el estilo que los equipos interpretan cuenta con bastante ritmo y energía, y aunque esta semana no hay eliminación, los jueces elegirán la mejor coreografía de la noche.

Fue entonces que el primer equipo en ingresar al escenario fue el de Marcela Palacios y la academia “Sport Dance”, los cochabambinos interpretaron la canción “Fanático”, de la artista Lali.

La evaluación de los jueces fue bastante dura e hicieron varias observaciones hacía los bailarines y la famosa, señalaron que no llegaron a lo esperado.

Para Elka Meyer, el equipo contaba con bastante energía, pero observó algunos errores en la técnica de los bailarines.

“Yo siento que el equipo tiene la energía, tiene la expresión, los cuadros estaban, pero hubo algo que no se vio, y es el conteo, cada uno iba por su lado, y tienen que coordinar, el uso de las cadenas estuvo bien”, afirmó Meyer.

Para Gabriela Zegarra, la presentación tuvo bastante preparación y actitud, pero señaló que hizo falta algunos elementos en la coreografía, y lamentó que fallara el uso de la cadena, el elemento de eligieron para su coreografía.

Tito Larenti, observó y criticó la presentación del equipo, señaló que Marcela no había logrado llegar al personaje y que el equipo se queda sin energía a medida que avanza la coreografía.

“Hubiese sido mejor que tengan la iniciativa de que ella baile, eso hubiera sido bueno”, manifestó Larenti.

Marcela señaló que mejorará para la próxima oportunidad, y que el equipo trabajó mucho en su coreografía.

