La gran batalla

Luz López y ‘The Hooligans’ fueron eliminados de ‘La Gran Batalla’

El equipo recibió varias críticas de los jueces y la famosa protagonizó un momento de tensión con uno de ellos.

Silvia Sanchez

22/09/2025 0:49

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Al finalizar las cuatro presentaciones de los equipos en gala de eliminación, los jueces se reunieron durante varios minutos para poder definir cual de los equipos debía abandonar la competencia, y decidieron eliminar a Luz López y ‘The Hooligans’.

Tito Larenti fue el juez designado para dar a conocer la decisión de los jueces, y atribuyó la determinación, a una “falta de trabajo del famoso”.

“Creemos que todos los equipos están avanzando y tienen bailarines que se rajan, a las academias felicidades por que trabajan en equipo, pero lamentablemente aquí sí hace la diferencia el famoso, en consenso hemos decidido que quién tiene que abandonar La Gran Batalla esta noche, es el equipo de Luz López”, manifestó Larenti.

 

Luz López y la academia ‘The Hooligans’, habían interpretado la canción “Água na Boca” de la artista Tati Zaqui, una presentación que no logró convencer del todo a los jueces.

Este lunes arranca una nueva semana de competencia, donde se establecerá una nueva dinámica y ritmo a interpretar por los equipos.

 

