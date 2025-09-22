“Nos escucharon”: Basti y Ezequiel “mejoraron” y fueron felicitados por los jueces

Durante la segunda batalla en la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’, se enfrentaron en el escenario más grande de la televisión boliviana, Basti y la academia ‘Aurea Crew’ en contra de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’.

El primero en presentarse fue Basti y la academia ‘Aurea Crew’, el equipo llevó al escenario una canción con bastante movimiento, “Bum Bum Tam Tam”, del artista Mc Fioti. Los jueces señalaron que el famoso mejoró, aunque “estaba muy serio”.

Posteriormente, fue el turno de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’, el equipo venía de una gala de eliminación pasada, y esta noche volvieron a interpretar la canción que los nominó, del artista Sergio Méndez, con su canción ‘Magalenha’.

La primera juez en brindar su evaluación fue Gabriela Zegarra, y ella señaló que ambos equipos mejoraron en la interpretación de los personajes, en el caso de Basti, rescató el trabajo en la imitación de la letra, y sobre Ezequiel, indicó que la propuesta presentada, “fue muy acertada”.

Para el juez Tito Larenti, también la presentación de ambos equipos fue bastante buena, “Basti si mejoró, estaban mejor puesto en el escenario y el equipo, muy bien”, y en cuanto a Ezequiel, destacó que la academia tomó en cuenta todas las observaciones que se habían realizado.

En tanto, para Rodrigo Massa, ambos equipos hicieron las correcciones que se les había solicitado, “Basti, mejoraste en la letra de la canción, hiciste lo que tenías que hacer, la coordinación fue perfecta, pero faltó un poco para llegar al personaje”, y sobre Ezequiel, señaló que logró llegar al personaje y solo tuvo fallas en algunas partes de la canción.

Finalmente, Elka Meyer, felicitó a ambos equipos, señaló que las academias trabajaron mucho para poder mejorar, e indicó que los famosos, escucharon todas las recomendaciones que se hicieron.

