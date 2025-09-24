“Te transformaste”: Cisco subió al escenario e impresionó a los jueces, ¿qué hizo?

Inició la segunda noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, y dentro de la temática de canciones ‘top’, el primer equipo en subir al escenario fue el de Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’, y ellos interpretaron la canción “tú vas sin (fav)” de Rels B.

Los jueces tomaron en cuenta todos los detalles de la presentación e hicieron algunas observaciones.

Para el juez Tito Larenti, la presentación fue bastante buena, pero hizo algunas recomendaciones para poder mejoras en el equipo.

“Trabajaste muy bien la imitación, por momentos alejabas el micrófono, yo lo entendí, pero no bajabas la mano del micrófono, pero la actitud y el hecho de que bailaras estuvo bastante bueno, y el equipo también se la jugó”, afirmó Tito.

En tanto para Rodrigo Massa, “el jalón de orejas”, sirvió para que el equipo pudiera mejorar y presentar una mejor coreografía.

“Te transformaste, te moviste por el escenario como una estrella”. manifestó.

Para despedirse del escenario, Cisco dijo que continuará mejorando para brindar un mejor show en próximas fechas.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

