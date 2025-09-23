¡Impactaron! Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ destacaron como los mejores de la noche

Dentro de la primera noche de competencia de la semana, solo uno de los equipos pudo ser seleccionado como el mejor de la noche, y optar por un premio “beneficio” en el programa del día domingo.

Este fue el caso de Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”, ellos interpretaron la canción “Me rehúso”, del reconocido artista Danny Ocean, coreografía con la cual impactaron a los jueces y fueron elegidos como los mejores de la noche.

Para Tito Larenti, la interpretación del personaje fue muy buena, además destacó la imitación en la letra de la canción, “equipo la verdad, estuvo muy bien, me gustó lo que hicieron”, afirmó.

En tanto, para el juez Rodrigo Massa, el uso del elemento extra tuvo el impacto que quisieron demostrar, “mostraron un juego bastante divertido, la única recomendación, que no se vean muy planeados los movimientos”, manifestó el miembro del jurado.

Gato Pozo agradeció al jurado y expresó su felicidad por la presentación y devoluciones que obtuvo por parte de los jueces, “hemos ensayado bastante”, dijo para despedirse.

Tras la conclusión de todas las coreografías, Gabriela Zegarra hizo el anuncio de que Gato Pozo y su equipo, eran los elegidos como el mejor equipo de la noche y volverán a presentarse el domingo para competir por un importante beneficio.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

