La segunda fecha de la Champions League en su nuevo formato regresa con partidos emocionantes desde Europa.
23/09/2025 10:50
Escuchar esta nota
Todos los encuentros se disputarán la próxima semana, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025. Entre los más destacados están Chelsea vs Benfica, Villarreal vs Juventus y el plato fuerte, Barcelona vs PSG.
Martes 30 de septiembre
12:45 pm | Kairat vs Real Madrid
12:45 pm | Atalanta vs Club Brugge
3:00 pm | Marsella vs Áyax
3:00 pm | Inter de Milán vs Slavia de Praga
3:00 pm | Chelsea vs Benfica
3:00 pm | Galatasaray vs Liverpool
3:00 pm | Pafos vs Bayern
3:00 pm | Bodø/Glimt vs Tottenham
3:00 pm | Atlético de Madrid vs Eintracht de Fráncfort
Miércoles 1 de octubre
12:45 pm | Unión Saint-Gilloise vs Newcastle
12:45 pm | FK Árabe vs Copenhague
3:00 pm | Mónaco vs Manchester City
3:00 pm | Dortmund vs Club Atlético
3:00 pm | Nápoles vs Deportivo
3:00 pm | Villarreal vs Juventus
3:00 pm | Arsenal vs Olympiacos
3:00 pm | Barcelona vs PSG
3:00 pm | Leverkusen vs PSV.
Mira la programación en Red Uno Play
