¿Cuándo vuelve la Champions? Sepa el día y la hora exacta para seguir en Bolivia todos los partidos

La segunda fecha de la Champions League en su nuevo formato regresa con partidos emocionantes desde Europa. 

Martin Suarez Vargas

23/09/2025 10:50

Jugadores representando a cada uno de los equipos que compiten en la Champions. Foto: Internet.
Todos los encuentros se disputarán la próxima semana, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025. Entre los más destacados están Chelsea vs Benfica, Villarreal vs Juventus y el plato fuerte, Barcelona vs PSG.

Martes 30 de septiembre

  • 12:45 pm | Kairat vs Real Madrid

  • 12:45 pm | Atalanta vs Club Brugge

  • 3:00 pm | Marsella vs Áyax

  • 3:00 pm | Inter de Milán vs Slavia de Praga

  • 3:00 pm | Chelsea vs Benfica

  • 3:00 pm | Galatasaray vs Liverpool

  • 3:00 pm | Pafos vs Bayern

  • 3:00 pm | Bodø/Glimt vs Tottenham

  • 3:00 pm | Atlético de Madrid vs Eintracht de Fráncfort

Miércoles 1 de octubre

  • 12:45 pm | Unión Saint-Gilloise vs Newcastle

  • 12:45 pm | FK Árabe vs Copenhague

  • 3:00 pm | Mónaco vs Manchester City

  • 3:00 pm | Dortmund vs Club Atlético

  • 3:00 pm | Nápoles vs Deportivo

  • 3:00 pm | Villarreal vs Juventus

  • 3:00 pm | Arsenal vs Olympiacos

  • 3:00 pm | Barcelona vs PSG

  • 3:00 pm | Leverkusen vs PSV.

