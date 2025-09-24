“Fue un éxito”: Alvinich impresionó a los jueces con su papel de Beéle

Alvinich y la academia artística ‘CCM’ también se presentó durante la noche de este martes, y el equipo presentó una canción bastante conocida, “No tiene sentido”, del artista Beéle, el escenario se llenó de mucha emoción, pero hubo algunas observaciones por parte de los jueces.

Para el juez Rodrigo Massa, el parecido de Alvinich con el artista original fue impactante, y destacó los pasos que realizó, asegurando que se acercó mucho al personaje.

“Me impactó lo parecido que te veías, y también te aprendiste los movimientos y para mi fue un éxito, algunos detalles por ahí en el escenario, pero en general estuvo bueno”, manifestó.

Por su parte, Elka Meyer, los pasos ejecutados por los bailarines estaban muy bien hechos, pero les hizo algunas recomendaciones en cuanto a la técnica de baile y el uso de brazos, “tienen que ser más precisos en esos detalles para que no se vea descoordinado”, afirmó.

Alvinich agradeció a los jueces tras su presentación y agradeció a los bailarines de su equipo por el esfuerzo, además destacó la presencia y apoyo de los padres del equipo en el escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play