La gran batalla

“Deben trabajar más”: jueces enviaron a Luz López y ‘The Hooligans’ a la gala de eliminación

El equipo deberá enfrentar a otros tres participantes en la gala de eliminación.

Silvia Sanchez

18/09/2025 23:46

Durante la última noche del ritmo brasileño, Tito Larenti fue el juez designado para decidir que equipo debía ser nominado a la gala de eliminación, y el juez justificó su decisión, tomando en cuenta varios aspectos dentro del escenario.

Larenti dijo que la gala de eliminación es una segunda oportunidad para que los equipos recuerden la razón de la competencia y puedan demostrar lo mejor de su talento.

“Hay que trabajar y tomar en cuenta el baile, la conexión es importante, el respeto al escenario es importante, y las segundas oportunidades son buenas”, manifestó Tito Larenti a momento de mencionar el nombre de Luz López y la academia ‘The Hooligans’.

 

El equipo había interpretado la canción “Água na Boca” de Tati Zaqui, y aunque mostraron mucha energía, no fue suficiente para pasar a la siguiente etapa, por lo que deberán defenderse en la gala de eliminación del día domingo.

Los equipos ya están completos para la gala de eliminación, y estos son: Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’; Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’; Basti y la academia ‘Aurea Crew’; y finalmente Luz López y la academia ‘The Hooligans’.

