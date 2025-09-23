Famoso cantante pop responde con polémica música a una supuesta paternidad

Después de meses de silencio, el cantante británico Conor Maynard, de 32 años, rompió el silencio sobre su larga y mediática batalla legal por paternidad con la concursante de reality show Charlotte Chilton. A través de un adelanto para su próximo sencillo, "Cherry on Top", el artista lanzó una dura crítica hacia las acusaciones de Chilton, quien insistía en que él era el padre de su hija.

La controversia comenzó hace más de un año cuando Charlotte Chilton, de 34 años, afirmó públicamente que Maynard era el padre de su hija, producto de un encuentro de una noche. La situación escaló rápidamente, y Maynard se vio obligado a enfrentar las consecuencias del juicio público.

En un intento por limpiar su nombre, Maynard se sometió a una prueba de ADN a principios de 2025. El resultado confirmó que no era el padre de la pequeña, a lo que Chilton respondió exigiendo una segunda prueba, alegando que la primera estaba contaminada. Sin embargo, el segundo test volvió a ratificar que el cantante no tenía ningún parentesco biológico con la niña, según publica The Sun.

La estrella de reality, Charlotte, afirmó que Conor era el padre de su bebé después de una aventura de una noche. Crédito: Instagram

Un video musical que es una declaración

Para el adelanto de su nueva canción, que se estrenará el 26 de septiembre, Maynard publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve en una parodia de conferencia de prensa. Rodeado de periodistas de periódicos ficticios como el "Traitors Times" y el "Not My Sun", Maynard es acosado con preguntas que hacen clara referencia al drama de la paternidad.

Los reporteros se burlan de la situación con preguntas directas y provocativas como: “¿Conor, es cierto que todavía no puedes decirle que no a las mujeres?” y “¿Cuánto pagaste para cambiar tu ADN?”. Otras preguntas incluyen chistes sobre la fertilidad y el parecido físico con el bebé, reflejando las afirmaciones de Charlotte de que los resultados de ADN estaban equivocados.

Conor apareció hoy en This Morning para hablar sobre su batalla legal por la paternidad en mayo. Crédito: Editorial de Shutterstock

Un año de lucha y problemas de salud mental

En mayo, el cantante ya había abordado el tema en una entrevista en el programa matutino "This Morning" de ITV, donde confesó que había atravesado uno de los años más difíciles de su vida. Explicó que había sido "instantáneamente tachado de padre irresponsable" en redes sociales, lo que afectó gravemente su salud mental.

Con la publicación de este nuevo adelanto, Maynard no solo anuncia música nueva, sino que también deja en claro su postura ante las acusaciones, utilizando su arte para responder de forma contundente y con un toque de humor irónico. Su respuesta, que ha sido tanto aplaudida como criticada, marca el fin de un largo período de silencio y el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera y vida personal.

