Viviana y Yahir fueron elegidos como ‘Los Reyes de la Tradición’ de la Red Uno

Una noche llena de tradición se vivió en el stand Naranja de la Red Uno, que este lunes 22 de septiembre eligió a los ‘Reyes de la Tradición'. Los ganadores, el rey y la reina, se llevaron el premio de Bs 2.500, cada uno que fueron entregados durante el programa Que No Me Pierda, en el marco de la Expocruz 2025.

Los concursantes, demostraron sus talentos y su conocimiento de la cultura camba, en su mes aniversario. Luego de una ronda de preguntas y bailes típicos en el set del programa Que No Me Pierda (QNMP), el jurado eligió a los cuatro finalistas, de los cuales solo dos resultaron los ganadores indiscutibles del concurso ‘Los Reyes de la Tradición’.

Los ganadores

Con los redobles de la tamborita, Viviana Ester Suárez y Yahir Vaca Díez fueron los elegidos por el jurado quienes evaluaron su vestimenta, su hablar y su conocimiento sobre la cultura camba.

“Siento una gran emoción y quiero agradecer a mi padre que desde el cielo me guió y me dio mucha suerte”, afirmó con gran alegría Yahir Vaca Díez.

“Doy gracias a Dios, a mi pueblo querido, a mi madre y mi hijo”, indicó Viviana Ester Suárez, quien pidió la colaboración de la Red Uno y a todos los auspiciadores para que le ayuden a comprar una silla de ruedas y pañales para su abuela.

Al ritmo de la tamborita, los presentadores de QNMP, Cecilia Bellido y Matías Machado entregaron los cheques simbólicos por el monto de 2.500 bolivianos a cada uno de los ganadores.

El concurso estuvo bajo la supervisión de la doctora Regina Tuero, Notaria de Fe Pública 107, que dio fe de que el concurso de ‘Los Reyes de la Tradición’ de la Red Uno, cumplió con todos los requisitos exigidos por la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).

Un jurado de lujo

El concurso tuvo un jurado de lujo y con grandes conocimientos de la cultura y el sentir cruceño, que buscaron entre los ganadores las características que debe tener un ‘camba de pura cepa’.

Doña Juanita señaló que las principales características que evaluó en los participantes, aparte de la vestimenta, es la alegría y que sobre todo que porten con orgullo la vestimenta del cruceño.

Don Elio Coronado indicó que los parámetros para elegir a los 'Reyes de la Tradición' son su identidad, su forma de hablar y toda la vestimenta original del cruceño.

La virreina de la Tradición, Camila Vargas destacó el orgullo de vestir el traje es lo que más evaluó de los seleccionados.

